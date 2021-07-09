Halk ozanı Ahmet Yurt Dede hayatını kaybetti

Dersim'in bilindik halk ozanlarından Hozatlı Ahmet Yurt Dede hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında “Halk ozanlarımızdan Hozatlı Ahmet Yurt Dede’nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz” denildi.

Hozatlı Ahmet Yurt Dede, Kalan Müzik'in geçen yaşamını yitiren kurucusu Hasan Saltık'ın da amcasıydı.

Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde "Eşrefoğlu" parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede geniş kitlelerce tanınmıştı.

Hozatlı Ahmet Yurt Dede'nin eşi Fethiye Yurt da 2 hafta önce yaşamını yitirmişti.