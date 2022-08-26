Halk otobüsünün ezdiği 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana gelen olaya göre, Necmi Uysal (60) yönetimindeki 16 M 06001 plakalı özel halk otobüsü, bisikletiyle sokakta seyir halinde olan 8 yaşındaki Enes Kaplan'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuğun üzerinden otobüs geçti. Kazanın ardından olay yerine 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çocuğun cesedi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otobüs şoförü ise gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)