Halk Bankası 26 milyon avroluk soruya cevap verecek mi? 'Telefon bekliyorum...'

Korkusuz Yazarı Barış Yarkadaş’ın önceki gün gündeme getirdiği Halk Bankası - Bodrum Thor Otel ilişkisine dair yeni sorular gündeme geldi.

Thor Otel’in Halk Bankası’ndan aldığı 26 milyon Avro’luk krediyi geri ödemediği ortaya çıktı. Bankanın ise 4 yıl önce alınan krediyi tahsil etmek için uzun bir süre herhangi bir işlem yapmadığı ancak geçen yılın sonlarına doğru otele ipotek koyduğu anlaşıldı.

Öte yandan, adı geçen otelin bankadan Avro bazında kredi aldığı, kredinin bir süre sonra TL bazında borca çevrildiği ve bankanın yüksek miktarda zarar ettiği iddia edilmişti.

İddialara göre, aynı otel sahibinin otelin gelirinin yanı sıra kira gelirleri de olmasına rağmen kredisini ödemediği anlaşılmıştı.

Barış Yarkadaş tüm bu soruları dün Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’a sordu. Yarkadaş, Arslan ile arasındaki diyalogu köşesine şöyle taşıdı:

İşte o yazıdan bir bölüm

"Dün bu köşede, bir otelin bir kamu bankasına olan borcunu yazmış ve orada yaşanan skandalı özetlemiştim. Medyaradar adlı internet sitesi, yaptığı araştırma sonucu, bu işletmenin Bodrum’daki THOR Otel olduğunu tespit etmiş.

Sitenin haberiyle birlikte otelin adı alenileşince, otel sahiplerinin 26 milyon euro borcunun olduğu iddia edilen Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’a bir mesaj yazdım ve konuyla ilgili olarak konuşmak istediğimi söyledim.

Telefon bekliyorum...

Yaklaşık 15 dakika sonra mesajıma cevap veren Genel Müdür Arslan, “bir toplantıda olduğunu, yazıda yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve bana döneceği’’ni söyledi. Ben de kendisine “bekleyeceğimi’’ ifade ettim.

Yazıyı gazeteye gönderene dek Arslan’dan herhangi bir yanıt gelmedi.

Umarım 26 milyon euroluk borcun geri ödenmemesi, otelin adrese teslim bir şekilde satılacağı ve diğer iddialar doğru değildir.

Arslan açıklama yaparsa, kamuoyunun merak ettiği sorular da cevabını bulmuş olur."