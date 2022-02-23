Spor spikeri Ertem Şener, geçen akşam Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 97 yaşındaki Halit Kıvanç'ın hasta olduğunu duyurdu.
Ertem Şener, Halit Kıvanç'ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi:
Haber Merkezi
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soL - İstanbul
Halit Kıvanç'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Ertem Şener, 97 yaşındaki gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç'ın eşinin "Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta" sözlerini aktardı.
Haber Merkezi
Spor spikeri Ertem Şener, geçen akşam Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 97 yaşındaki Halit Kıvanç'ın hasta olduğunu duyurdu.
Ertem Şener, Halit Kıvanç'ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi: