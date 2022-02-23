Halit Kıvanç'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ertem Şener, 97 yaşındaki gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç'ın eşinin "Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta" sözlerini aktardı.

Haber Merkezi

Spor spikeri Ertem Şener, geçen akşam Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 97 yaşındaki Halit Kıvanç'ın hasta olduğunu duyurdu. 

Ertem Şener, Halit Kıvanç'ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit Abimizin, ustamızın. ‘Mümkün değil şu an’ dedi ve ekledi; ‘Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta" 