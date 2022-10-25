Halit Kıvanç yaşamını yitirdi

Spor spikeri, sunucu, gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Kıvanç'ın vefat haberini sosyal medya üzerinden duyuran oğlu Ümit Kıvanç, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" ifadelerini kullandı.

Kıvanç için başsağlığı mesajı yayımlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk spor yayıncılığının duayen ismi, usta spiker ve gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Türk basınına başsağlığı dileriz."