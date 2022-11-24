Halil Sezai'ye hapis cezası

Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, 18 Temmuz 2021 tarihinde sahne aldığı bir mekanda, “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir daha ki sefere inşallah. Hak etti” demesi nedeniyle ‘alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı.

Anadolu 33.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Halil Sezai ve müşteki Hüseyin Meriç katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

‘Olayın mağdur edileni benim’

Duruşmada savunma yapan sanık Halil Sezai, “Amacım hakaret etmek değildi. Kimseyi kast etmeden serzenişte bulunmak istemiştim. Olayın mağdur edileni tamamiyle benim. Suçsuzum. Beraatimi talep ederim” şeklinde ifade verdi.

Müşteki Hüseyin Meriç ise, “Sanık bu olay öncesinde de bana yönelik sosyal medya üzerinden bazı eylemleri oldu. Ben bu olayı çevreden duydum. Şikayetçiyim” dedi.

İlk celsede hapis cezası kararı

İlk celsede davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Halil Sezai’yi ‘alenen hakaret’ suçundan 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

Duruşma sonrasında Halil Sezai’den açıklama

Duruşma sonrası açıklama yapan şarkıcı Halil Sezai, “1 sene önce konserde bir konuşmamdan dolayı ‘hakaret’ davası açıldı. Biz bu durumlara alıştık. Çünkü bir şiir yazıyorum ‘yok beni tehdit etti’. Klip çekiyorum ‘beni öldürmeye teşebbüs etti’. Bir şarkı sözü paylaşıyorum, dava oluyor. Gelip gidiyoruz işte. Aslında çok fazla şey söylemek isterim ama bana yasak var, söyleyemiyorum. Zamanı geldiğinde açıklayacağım zaten” dedi.

Müşteki Hüseyin Meriç ise, “Mahkemenin kararına saygılıyım. 4 ay hapis cezası verildi. Şahıs yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyor. Bu hatayı tekrar yapacaktır. Bu bana karşı ya da başkasına karşı olur. Şu an verilen karardan memnunum” diye konuştu.