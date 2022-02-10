Halil Falyalı'ya 'bayraklı' cenaze töreni: Başbakan da katıldı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kumarhaneci Halil Falyalı, geçen gece silahlı saldırı sonrası ölmüştü.
Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen cenaze töreninde tabuta bayraklar konulurken, cenazeye Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Milletvekili Ünal Üstel, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve eski UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip katıldı.