Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlenirken, ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi

İstanbul'da Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

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