İstanbul'da Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Berlin
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlenirken, ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.
Haber Merkezi
İstanbul'da Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.