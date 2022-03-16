Halepçe Katliamı'nın üzerinden 34 yıl geçti...

Bugün Halepçe Katliamı'nın 34. yılı.

Bundan 34 yıl önce, 16 Mart 1988'de, Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi sınırları içerisinde yer alan Halepçe kasabasına düzenlenen kimyasal silah saldırısı sonucu binlerce sivil katledildi.

1986-1988 yılları arasında Irak'ın kuzeyindeki Kürtlere yönelik Enfal Harekatı adıyla geniş çaplı saldırılar başlatılmıştı. Saddam Hüseyin'in talimatıyla 16 Mart 1988'de Halepçe kasabasına zehirli gazlarla saldırı düzenlenmişti.

Halepçe'ye sekiz MiG-23 uçağı tarafından atılan kimyasal silahlar 5 binden fazla insanın ölümüne, yaklaşık 7 bin kişinin de yaralandığı bir katliam tablosu ortaya çıkardı. Ölenler arasında sivillerle birlikte İran askerleri ve Peşmergeler de bulunuyordu.

ABD'nin Irak işgalinin baş sorumlularından dönemin Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in, Irak-İran Savaşı sırasında Irak'a giderek Saddam Hüseyin'in elini sıktığı fotoğraf dönemin çarpıcı kareleri arasında yer aldı. ABD, İran'a karşı Irak'ı kışkırtıp desteklemiş, Halepçe'deki katliama da göz yummuştu.

ABD'nin verdiği kimyasal silahlarla katliama imza atan ve "Kimyasal Ali" olarak bilinen Irak Ordusu'nun Kuzey Cephesi Komutanı Ali Hasan El Mecid, 2010 yılında Irak'ın ABD tarafından işgalinin ardından kurulan hükümet tarafından, bu kez Halepçe’deki kimyasal gaz saldırısı nedeniyle insanlığa karşı suç işlemekten idama mahkum edildi.

Büyük bir insanlık trajedisi olarak nitelendirilen saldırının etkileri sonucunda günümüze kadar binlerce kişi ölmüş, onbinlerce kişi sakat kalmıştı.