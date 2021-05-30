Halep kırsalındaki El Bab kentinde cihatçı lider öldürüldü

Suriye'de Halep'in kuzeydoğu kırsalındaki El Bab kentinde cihatçı çetelerin liderlerinden biri aracında meydana gelen patlamada öldü.

Yerel kaynaklar Suriye menşeli SANA'ya Pazar sabahı Halep'in kuzeydoğu kırsalındaki El Bab kentinde meydana gelen olayda ölen şahsın AKP destekli cihatçı gruplardan biri olan Ahrar uş-Şam liderlerinden biri olduğunu aktardı. Çevrede maddi hasar meydana gelirken başka bir ölü veya yaralı bildirilmedi.

SANA bölgedeki TSK personeli ve cihatçıların bölgede konuşlandırıldığını ve patlamanın olduğu bölgeyi çevrelediğini aktardı.

Cihatçıların kısmi kontrolünde bulunan bölgede farklı cihatçı çeteler arasında meydana gelen "hesaplaşmalar" sıradanlaşmış durumda. Cihatçılar arasındaki kavgalarda sivillerin zarar gördüğü vakalar sıklıkla gerçekleşiyor.