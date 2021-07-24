Hakkını arayan makinistlerine 'sürgün' gibi görevlendirme

TCDD bünyesindeki makinistler, sözleşmeli memur statüsünde istihdam edilirken 2011 yılında işçi statüsünde de alıma başlandı. Memur ile işçi statüsündeki makinistlerin aldıkları ücretler arasındaki fark sonrası işçi makinistler hakları ve fazla mesai alacakları için hukuk mücadelesi başlattı. TCDD yönetiminin ise hakkını arayan işçi makinistleri, davalarından vazgeçirmek için “sürgüne gönderdiği, tehdit ve hakaret ile korkutmaya çalıştığı” iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer,hak mücadelesi veren işçi makinistlerin uğradığı hakaret ve mobbing ile yaşadığı mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. TCDD Taşımacılık AŞ bünyesinde iki bine yakın işçi makinistin mağdur edildiğini belirten Çakırözer, şunları kaydetti:

"Skala konusu yaklaşık 900 makinisti, fazla mesai ve diğer ücret alacakları konusu ise iki bin işçi makinisti mağdur etmiştir. İşçi makinistlerin geriye dönük beş yıllık hak gaspı kişi başına 100-120 bin TL civarındadır. Türkiye’nin birçok ilinde hak mücadelesi veren işçi makinistler açtıkları davalar sonrasında Sivas’a, Kars’a sürgün edilmiştir. Makinistler gönderildikleri işyerlerinde tren üzerine çıkarılmamış, depo içi görevlere verilerek kilometre tazminatından mahrum bırakılmış, bu yolla diğer işçi makinistlere gözdağı verilmiştir. Davalarından vazgeçmeyen işçi makinistler tehdit edilmiştir. Bu yapılanlar büyük adaletsizliktir, mobbingdir. Asla kabul edilemez. Bu zulüm, adaletsizlik bitmeli, işçi makinistler hak ettikleri özlük haklarına kavuşmalı, geriye dönük mağduriyetleri de giderilmelidir."

'TCDD çözüm üretmeye odaklanmalıdır'

Çakırözer, işçi makinistlerin hak mücadelesinde her zaman yanlarında olduklarını belirterek "Pamukova’da, Çorlu’da, Ankara’da meydana gelen tren kazaları sonrasında hiçbir sorumluluk üstlenmeyenler şimdi işçilerin hak mücadelesi söz konusu olduğunda aslan kesiliyor. TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ yetkilileri hak mücadelesi veren işçilerle uğraşacağına, güvenli bir demiryolu işletmeciliğini gerçekleştirecek çözümler üretmeye odaklanmalıdır" dedi.

Çakırözer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şu soruları yöneltti: