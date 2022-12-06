Hakkari'de cinayet: Eşi ve kuzenini öldürüp intihar etti 

Hakkari'nin Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ konutları yakınında dün eşi Evin Ç. ile doktor olan akrabası Haşim Ç'yi silahla vurduktan sonra intihar ettiği iddia edilen Seyfettin Ç'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde dün üç kişi silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Yapılan incelemede Haşim Ç'nin öldüğü belirlenmiş, ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın nedeni henüz belirlenemezken, polis soruşturması sürüyor. (AA)