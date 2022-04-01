Hakkari'de çaya düşerek kaybolan askeri arama çalışmaları sürüyor

Hakkari'nin Derecik ilçesi Hacıbey Çayı civarında, Samanlı Hudut Birliğinde görevli bir asteğmenin dün saat 20.00 sıralarında Hacıbey Çayı’na düşerek kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İHA'nın haberine göre AFAD, jandarma ve emniyet birimlerine ait toplam 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 358 personel ve vatandaşın desteğiyle devam eden arama çalışmalarına Hakkari Valisi İdris Akbıyık da katıldı. Bölgeye gelen Vali Akbıyık, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.