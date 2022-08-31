Hakkari'de 15 günlük toplantı ve gösteri yasağı

Hakkari Valiliği, kentte bu geceden itibaren 15 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı getirildiğini açıkladı.

Hakkari Valiliği yasağın il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında geçerli olduğunu belirtti.

Yasak 1 Eylül'den itibaren 15 Eylül'e kadar sürecek.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."