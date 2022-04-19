Hakkari’de 15 günlük süreyle toplantı ve yürüyüş yasağı

Hakkari’de 15 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtildi.

1 Mayıs öncesi Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, muhtemel toplumsal olayların önlenmesi" gerekçe gösterildi.

Açıklamaya göre Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 03 Mayıs 2022 tarihi saat 23.59’a kadar umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, yürüyüş ve toplanmalarla, her türlü sesli ve görsel faaliyetler, çadır kurma ve basın açıklamasının yasaklandığı duyuruldu.

Valilik "konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim" gibi faaliyetleri de yasakladı.