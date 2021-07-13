Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, yemekhanede yemek yediği sırada ekibinde yer alan polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre, başından ve omzundan ağır yaralanan Cevher kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis memuru gözaltına alındı.

Valilikten açıklama

Olaya ilişkin Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklama ise şöyle:

''13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır.''

Cevher, daha önce İstanbul'da Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atanmıştı.

Nedeni belli oldu iddiası

Sabah'tan Yunus Emre Kavak ve Hasan Turan'ın haberine göre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre, birlikte görev yaptığı kadın komiseri rahatsız etti. Aralarındaki tartışma sonrasında İl Emniyet Müdür yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, konuyla ilgili polis memur Çulcu hakkında tutanak düzenledi.

