Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı: Soruşturma gizli, itiraz etmek yasak

31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'nin kazandığı Hakkari Belediyesi yüzlerce polis tarafından dün gece 23:00 sıralarında ablukaya alındı.

Sabahın erken saatlerinde ise belediyenin kapıları kırılarak baskın yapıldı. Hakkari Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış Van’da gözaltına alındı.

Önce eylem yasağı, sonra kayyım ataması

Hakkari Valiliği, Akış’ın gözaltına alınmasından sonra kente 10 günlük eylem yasağı getirdi.

Eylem yasağından sonra açıklama yayımlayan İçişleri Bakanlığı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alındığını duyurdu.

Gerekçe olarak hakkında devam eden "terör" soruşturması gösterildi, Akış'ın PKK adına faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

Mehmet Sıddık Akış'ın yerine kayyım atanan isim Hakkari Valisi Ali Çelik oldu.

Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.

Soruşturma 'gizli' tutuluyor

soL'un ulaştığı DEM Partili kaynaklar, Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen soruşturmanın "gizli" tutulduğunu aktardı.

Akış'ın avukatları dosyadaki kısıtlılık kararı nedeniyle "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasının yöneltildiği soruşturma hakkında bilgi alamadı.

Öte yandan bir Vali Yardımcısının polisle birlikte beldiye başkanının makam odasına girdiği de gelen bilgiler arasında. Yardımcının, Bakanlığın açıklamasından önce belediye önünde bekleyenlere kayyım atamasını duyurduğu belirtiliyor.

Belediye binası polis ablukasına alındı

DEM Parti: Herkesi bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz

DEM Parti'den yayımladığı açıklamayla kayyımı reddettiğini ilan etti. İktidarın kayyım hamlesinin darbeyle aynı anlama geldiğini vurgulayan DEM Parti, "Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz” dedi.

Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP’nin kazandığı belediyeye, Ekim 2019’da kayyım atanmıştı.

HDP'nin 2019'da 8 bin 555 oy farkla kazandığı ilçeye 2024 seçimleri öncesinde büyük bölümü güvenlik görevlisi ve memurlardan oluşan 10 bin 832 seçmen taşındı.

HDP’nin ardılı DEM Parti, taşıma seçmene rağmen 2024 yerel seçimlerinde yüzde 48,92 oy alarak belediyeyi tekrar kazandı.