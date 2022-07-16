Hakim okul bastı, öğretmeni tehdit etti

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü’nde hakim R.Ş.’nin öğretmen eşi H.Ş. rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye gitmek için Müdür Yardımcısı Fatıma Yeşilyurt’tan izin istedi. Yeşilyurt, H.Ş.’den hastaneden döndükten sonra izin belgesi getirmesini hatırlattı.

DHA'nın haberine göre izin isteyen öğretmenin “Benim eşim hakim, ben böyle şeylere gerek duymam” deyip okulu terk ettiği iddia edildi. Hastaneden sonra eşiyle okula gelen R.Ş., makamına girdiği Yeşilyurt ile tartıştı. Gelen sesler üzerine odaya girenler tarafından hakim ve eşi dışarı çıkarıldı. İddiaya göre, bu sırada R.Ş., “Sana haddini bildireceğim. Bu iş burada kalmayacak” diyerek Yeşilyurt’u tehdit etti. Yeşilyurt, kendisine tehdit ve hakarette bulunan hakim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmanın ardından R.Ş. hakkında, kanun gereği Bölge İdare Mahkemesi hakimi olması sebebiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1’inci Ceza Dairesinde, öğretmen Fatıma Yeşilyurt’a karşı davranışları nedeniyle ‘sair tehdit’ suçundan dava açıldı.

Adli para cezasına çarptırıldı

Yapılan yargılama sonunda ceza dairesi, ilk haksız hareketin kimin tarafından yapıldığı kesin olarak tespit edilemediği belirtilerek R.Ş.’yi 22 gün adli para cezasına çarptırıldı. Sanık hakimin olumlu hal ve davranışlarını göz önünde bulunduran daire, cezayı, 18 gün adli para karşılığı olan 720 liraya düşürdü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Fatıma Yeşilyurt'un, hakim R.Ş. hakkında 11 Kasım 2021 günü Erzurum 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı manevi tazminat davasının da karar duruşması görüldü. Mahkeme safhasında verdiği dilekçesinde açılan davanın haksız ve mesnetsiz olduğunu, tanık beyanları, diğer deliller ve olayın meydana geldiği kuruma ait kamera kayıtları incelendiğinde, olayın oluş şekli de dikkate alındığında kendisinin davacıya karşı onu korkutacak, tehdit içerikli bir söz ve eyleminin bulunmadığını, davacıya yönelik söylediği iddia edilen ‘Sana haddini bildireceğim. Bu iş burada kalmayacak’ sözünü, davacıyı eşine ve kendisine karşı yaptığı eylem ve sarf ettiği sözler sebebiyle şikayet edeceği yönünde olduğunu belirten hakim R.Ş., istinaf yolu açık olmak üzere 4 bin TL manevi tazminat cezasına mahkum edildi.