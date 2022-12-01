Hakan Şükür'den TRT'ye spiker değişikliği tepkisi

Eski futbolcu, eski AKP milletvekili ve Fethullahçı Hakan Şükür, TRT'de adını anan spikerin yayından alınmasına tepki gösterdi.

TRT’de yayınlanan Dünya Kupası Kanada-Fas maçının spikeri Alper Bakırcıgil, Fas'ın 4. dakikada attığı golden sonra dünya kupalarındaki en erken golün Hakan Şükür'e ait olduğunu söylemesinin ardından devre arasında yayından alınarak yerine başka bir spiker görevlendirildi.

Hakan Şükür Twitter hesabından spikerin değiştirilmesine ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak "Dikta Rejiminin kaç değişiklik hakkı var?!!" ifadesini kullandı. Şükür TRT spikerinin yayında kendisinden söz ettiği anları paylaşarak "Korkma Titre..!!" diye yazdı.