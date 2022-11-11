Hakan Şükür: Eski askeri hakim ‘Erdoğan’ın avukatıyım’ diyerek evime çöktü

Eski AKP'li vekil ve Cemaatçi eski milli futbolcu Hakan Şükür Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla, İstanbul’daki değeri milyonlarca lira olan evine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı olduğunu söyleyen Veysi Savaş’ın sahte kira kontratıyla çöktüğünü iddia etti.

Twitter’dan TV5 yayınında anlattığı ‘bizzat cumhurbaşkanının yakınları tarafından bana yapılan gel iki kelime et, her şeyini geri verelim’ teklifini de hatırlatan Hakan Şükür, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda Veysi Savaş’ın sahte bir kira kontratıyla İstanbul’daki evine ‘çöktüğünü’ öne sürdü.

Şimdilik delilleri paylaşmayacağını söyleyen Şükür, Savaş’ın fotoğrafını tweet’leyerek, “Bu zat-ı muhterem, bir yakınımdan evi görmek için anahtarları alıyor ve site yönetimine sahte imzalı bir kontrat sunarak evimizi gasp ediyor” dedi.

Savaş’ın kendisini ‘cumhurbaşkanı ve AKP Genel Merkezi’nin avukatı’ olarak tanıttığı iddiasını aktaran Şükür, şunları kaydetti: “Bu iddia doğru mu bilmiyoruz ancak yaptığımız her türlü başvurunun reddedilmesi, mahkeme ve bürokratların bu işten kaçması, çekinmesi bize bunun doğru olduğunu düşündürmüyor değil.”

Söz konusu evin 10 milyonlarca lira değerinde olduğunu ve kirasının 10 bin dolara yakın olduğunu söyleyen Şükür, “Bu kişi, bu kadar değerli bir mülkü ona süresiz bir sözleşme ile 7 bin TL gibi bir miktara, üstelik de yapacağı tüm tadilat masraflarını da ev sahibine (bize) yükleyecek şekilde kiraladığımızı iddia ediyor” diye yazdı.