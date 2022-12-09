Hak-İş yöneticisinden asgari ücret açıklaması

2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için görüşmeler başlarken, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik de, çalışma hayatının son yılların en hareketli dönemini yaşadığını kaydetti.

"Asgari ücretle ilgili Hak-İş Konfederasyonu olarak bizim ilk önce bu komisyonun yapısına itirazımız var" diyen Çelik, "Bu komisyonun yapısı 1970'li yıllara dayanan ve çalışma hayatına zorlanan bir sistem. Artık çalışma hayatının gerçekleri ile bağdaşmıyor. Dolayısıyla bu komisyonun yapısının yeniden güncellenmesi gerekiyor. Ekonomik sosyal konseyin 3 tane üyesi var. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in bu asgari ücret tespit komisyonunda söz sahibi olması gerekiyor. 7.5 milyona yakın asgari ücretli olan taraflarında bu konuda söz sahibi olması gerekiyor. Bu ücret, 7.5 milyon insanı ilgilendiren bir ücrettir ve geçim ücreti. 7.5 milyon insanın çalışma hayatındaki geçim ücreti belirlenirken, günümüzün şartlarındaki ekonomik koşulların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu ücretten önce insanların alım gücünün yükseltilmesi gerekiyor. Örneğin 2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 TL iken, bugün 5 bin 500 TL ama 2 bin 825'nin alım gücü ile aynı oranda değil. Kiralar yükseldi, doğal gaza ve elektrik derken insanlar geçim şartları ciddi manada değişti. Asgari ücret 9 bin TL'de olsa, hayatımız o kadar pahalandıktan sonra artışın bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla insanların geçim şartlarının kolaylaştırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

'Sahadaki beklenti 9 bin TL'

Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, "Bu Hak-İş'in belirlemiş olduğu bir rakam değil ama sahada gezmiş olduğumuz yerlerde 9 bin TL gibi bir rakam telaffuz ediliyor. Bu çalışanların talebidir. Bu psikolojik bir sınır gibi gözüküyor. 9 bin TL olur ise hayatımız çok kolaylaşacak, 8 bin 900 TL olur ise geçinemeyeceğiz gibi bir durum var. Bu sahada telaffuz edilen rakamlar. İnşallah hem çalışanların beklentisi karşılanır hem de işverenin ödeyebileceği bir rakam ortaya çıkar" dedi.