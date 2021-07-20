Haiti'nin geçici başbakanı istifa edeceğini açıkladı

Haiti'nin geçici başbakanı Claude Joseph, ABD'li Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada istifa edeceğini söyledi.

Buna göre, Suikasta uğrayan devlet başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmeden iki gün önce başbakan olarak atadığı Ariel Henry, Joseph'in yerine göreve gelecek.

Moise'nin döneminde dışişleri bakanlığı görevi yürüten ve Henry'nin atanmasından önce geçici başbakan olarak görev yapan Joseph, Henry'nin Moise'nin öldürülmesinden önce yemin etmediği için atamayı tanımadığını söylüyordu.

Joseph, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Henry'le geçen hafta özel olarak görüştüğünü ve "ülkenin çıkarı" için görevden ayrılmayı kabul ettiğini söyledi.

Joseph, "Devlet başkanı benim arkadaşımdı. Yalnızca onun için adalet sağlamakla ilgileniyorum" dedi.

Haiti Seçimler Bakanı Mathias Pierre, Associated Press'e yaptığı açıklamada, başbakanlık görevinin devrine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü, Joseph'inse dışişleri bakanlığı görevine geri dönebileceğini söyledi.

Uluslararası diplomatlardan oluşan Core Group, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, Haiti'de "mutabakata dayalı ve kapsayıcı bir hükümet" kurulması çağrısı yapmış ve Henry'nin bunun için göreve gelmesi gerektiğini belirtmişti. Core Group, Almanya, Brezilya, Kanada, İspanya, ABD, Fransa, Avrupa Birliği büyükelçilerinden Birleşmiş Milletler ve Amerika Devletleri Örgütü temsilcilerinden oluşuyor.

Henry, pazartesi günü bir ses kaydı yayınlayarak, kendini başbakan olarak tanıtmış ve gelecek seçimlere kadar mutabakata dayalı geçici hükümet olarak yönetime geleceklerini söylemişti.