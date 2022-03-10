Haiti'den ABD'ye giden göçmen teknesinde 9 bebek öldü

ABD'nin toprağı Porto Riko menşeli El Nuevo Día'nın haberine göre 60 kişiyi taşıyan göçmen teknesinde 9 bebek öldü.

21 Şubat'ta Haiti'den Porto Riko'ya doğru yola çıkan tekne, Karayip Denizi'neyken dokuz bebeğin tümünün hastalandığı ve öldüğü belirtiliyor.

Teknenin kaptanının anneleri çocuklarının cesetlerini denize atmaya zorladığı bildirilirken 28 Şubat'ta Porto Riko kıyısına varan Haitili ve Dominikli göçmenler ABD Sınır Devriyesi tarafından gözaltına alındı.

ABD Sınır Devriyesi Ramsey Sektörü sözcüsü DailyMail.com'a, annelerin hiçbirinin kendileriyle röportaj sırasında olayı bildirmediğini söyledi.

Bir grup ikiz de dahil olmak üzere dokuz Haitili bebeğin bir hafta içinde öldüğü ve geçen ay bir grup göçmenin Porto Riko'ya ulaşmaya çalışırken denize atıldığı bildirildi.

Bebekler yaklaşık üç ile sekiz aylıktı.

Göçmenlerle mülakat yapan Haiti diaspora temsilcisi Leonard Prophil, El Nuevo Día'ya verdiği demeçte "Kaptan emretti. İkizlerin annesi bana köpekbalıklarının ve balıkların çocukları yakalayıp gözlerinin önünde yemeye başladığını söyledi" dedi

Gemi Cabo Rojo kıyılarına ulaşırken de alabora oldu ve çok sayıda kişi yaralandı.

İngiltere menşeli Daily Mail'e konyuşan ABD Sınır Devriyesi Ramsey Sektörü sözcüsü Jeffrey Quiñonez'se "Sorgularda, çocuk kaybetme travmasıyla ilgili olarak hiçbirinin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadığına dair bir olguya ulaşmadık." dedi.