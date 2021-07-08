Haiti Devlet Başkanı'na suikasta ilişkin yeni bilgiler: 'DEA operasyonu' demişler

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse'e evinde suikast düzenleyenlerin, kendilerini ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ajanları olarak tanıttıkları ve bölgede operasyon yaptıklarını söyledikleri belirtildi.

Suikasta ilişkin sosyal medyada yayılan görüntülerde Moïse'in evine baskın düzenleyenlerin ABD aksanlı İngilizce ve İspanyolca konuştukları bildirildi.

Haiti'nin ABD Büyükelçisi Bocchit Edmond, The Guardian'a yaptığı açıklamada "Bu dikkatlice organize edilmiş bir komando saldırısı. Kendilerini DEA ajanları olarak tanıtmışlar ve çevredekilere bir DEA operasyonu kapsamında geldiklerini söylemişler" dedi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde de Moïse'in konutu çevresinde bir adamın ABD aksanlı İngilizce ile megafondan "DEA operasyonu. Herkes geri çekilsin" dediği görüldü.

Haiti hükümetinden yapılan açıklamada saldırının aralarında yabancıların da olduğu "yüksek eğitimli ve ağır silahlı" paralı asker grubunca düzenlendiği belirtildi.

4 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltında

Haiti polis şefi Léon Charles, saldırıyı düzenleyenler arasında yer aldığı ileri sürülen 4 şüphelinin suikast gecesinin sabahında girilen çatışmada polis tarafından öldürüldüğünü, iki kişininse yakalanarak gözaltına alındığını söyledi. Polis şefi saldırganlarca rehin alındığını belirttiği 3 polisinse daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

Haiti İletişim Bakanı Frantz Exantus, daha önce yaptığı açıklamada suikast şüphelilerinin gözaltına alındığını söylemiş ancak ayrıntılı bir açıklama yapmamıştı.

Moïse'in saldırıda ağır yaralanan eşi Martine Moïse'in ABD'nin Florida eyaletinde Miami'de bir hastaneye sevk edildiği belirtilirken, çiftin üç çocuğunun ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Geçici Başbakan: Seçimler yapılmalı

Moïse'in öldürülmeden bir gün önce geçici başbakan olarak atadığı Claude Joseph ise ülkede 14 günlük olağanüstü hal ilan etti. Joseph AP'ye yaptığı açıklamada 26 Eylül'deki seçimlerin iptal edilmemesi gerektiğini söyledi ve seçime giden süreçte Moïse’in taraftarları ve muhalifleriyle birlikte çalışma sözü verdi.

Joseph, dün yaptığı açıklamada suikastçıları "bazıları İspanyolca konuşan kimliği belirsiz bir grup" olarak nitelemişti.

Haiti halkı hükümet ve ABD karşıtı gösterilerini aylardır sürdürüyordu

Haiti'de 2017'de parlamentonun feshinin ardından Moïse ülkeyi kararnamelerle yönetiyordu. Şubat ayında görev süresinin dolmasına karşın koltuğu bırakmayan Moïse'in görevde kalma süresini uzatmak ve dokunulmazlık elde etmek için anayasayı değiştirmeye hazırlanması halkın büyük tepkisine yol açmıştı.

Haiti halkı aylardır hükümet ve ABD karşıtı gösteriler düzenliyordu.

Biden: 'Güvenli bir Haiti için çalışmaya devam edeceğiz'

ABD Başkanı Joe Biden, Moïse'e yönelik suikastı menfur bir saldırı diye nitelerken "ABD Haiti halkına başsağlığı dileklerini iletir. Güvenli bir Haiti için çalışmayı sürdürürken yardıma hazırız" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de suikastı kınayarak tüm taraflara itidal çağrısı yaptı. BMGK'nin bugün konuyla ilgili kapalı bir toplantı yapacağı belirtildi.

BM Genel Sekreteri António Guterres de suikastı kınayan açıklamasında BM'nin "Haiti hükümeti ve halkının yanında" olduğunu belirtti.

Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel: Güçlü bir biçimde kınıyoruz

Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Miguel Díaz-Canel Bermúdez de bir açıklama yaparak suikastı kınadı.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Haiti Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jovenel Moïse'in yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Ölümüne yol açan şiddet eylemini güçlü bir biçimde kınıyoruz. Yakınlarına ve kardeş Haiti halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Barış çağrısı yapıyoruz" dedi.