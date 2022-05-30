Haiti Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesine ilişkin dava İstanbul'da görüldü

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'un 6-7 Temmuz 2021 tarihinde evinde öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan Samir Nasri Salem Handal'ın iade davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu şüpheli Samir Nasri Salem Handal bulunduğu Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkemede, Adalet Bakanlığınca yazılan yazıya, Haiti devletinden cevap geldiği ancak cevabın eksik olduğu belirtildi. Mahkemede, Haiti makamından gelen yazı eksik olduğu için yeniden yazı yazıldığı ve cevabın bekleneceği aktarıldı.

'Benim başkanla hiçbir zaman bir problemim olmadı'

Duruşmada savunma yapan tutuklu şüpheli Handal, suçsuz olduğunu iddia ederek şöyle dedi:

"Mart 2021'de Doktor Salman bana, Haiti'de iş yapabilmek için doktorluk lisansını gösterdi. Bu lisans üzerine hastaneyi doktora kiraya verdim. 14 Kasım 2021'de Miami’den Türkiye’ye seyahat ediyordum, Filistin’e geçiyordum. Interpol yetkilisi beni tutukladı. Haiti polis tutanağında, doktora, başkanı öldürmesini söylediğim yazıyordu. Benim başkanla hiçbir zaman bir problemim olmadı. Haiti'deki doktorun kendisine ulaşıldı. Avukatının eşliğinde hakime, beni tanımadığını söylemiştir. Orada da söylediler, benim orayı bir hastane olarak faaliyet göstermesi amacıyla kiraya verdiğimi söylediler. Ben hiçbir zaman hiçbir toplantıya veya buluşmaya katılmadım. Interpol de polis raporunun yanlış olduğunu ortaya çıkardı ve Interpol aramamı kaldırdı. Beni Interpol tarafından aranmama istinaden tutukladılar, neden hala tutuklu olduğumu anlamıyorum. Suikast ile alakalı bilgileri tıpkı diğer herkesin duyduğu gibi sosyal medyadan duydum. Benim bu olayla hiçbir ilgim ve alakam yoktur, 7 ay cezaevinde kalacak şekilde suçlu değilim. Adil bir yargılama olmasını istiyorum ve tahliyemi talep ediyorum."

Duruşmada şüpheli avukatı ise "Müvekkilimin tutuklanmasına temel olan kırmızı bülten kalkmıştır. Müvekkilimin tutukluluğunun devam etmemesini, gerekirse adli kontrol hükümleri ile tahliye edilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, ilgili yazı cevabının beklenmesini ve şüphelinin kırmızı bültenle yakalanması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, ilgili evrak gelmeden bu yöndeki usulün tamamlanmış olmadığını, yazıya cevap geldikten sonra iadeye yönelik görüşünü Cumhuriyet Savcısına soracaklarını dolayısıyla ilgili yazıya cevap gelmesinin beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (İHA)