Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin haftalık Covid-19 vaka tablosu açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinde açıklanan tabloya göre, 16-21 Ağustos haftasında, 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşen hasta sayısı ise 102 bin 231 oldu.

Vaka sayısı 8-14 Ağustos haftasında 143 bin 778, can kaybı ise 342 olarak açıklanmıştı. Haftalık vaka sayısı, bir önceki tabloya göre, yüzde 44,34 azaldı.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 751 bin 868'e yükselirken, 100 bin 631 kişi hayatını kaybetti.