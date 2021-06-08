Haftalık Covid-19 vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka haritasını yayınladı.

Koca haritayı, ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin'' yazarak paylaştı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63.93, Ankara'da 99.50, İzmir'de 41.23 oldu.

Koca'nın paylaştığı haftalık verilere göre son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli.