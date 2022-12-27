Haftada dört gün mesai yalanı: 'İşçiler fabrikada habere gülüyorlar'

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, "Türkiye’de ilk kez kurumsal bir şirket tarafından haftada 4 gün mesai uygulamasını hayata geçiriyoruz" şeklinde haberlere konu oldu.

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Avrupa’da birçok ülke, esnek çalışma seçenekleri ile hem çalışan memnuniyetinde, hem de iş sonuçlarında oldukça olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu. Biz de bu kapsamda, 3 ay süre ile haftada 4 gün mesai sistemini deneyerek iş dünyasına örnek olacağız. 1450 çalışanımızdan fazla mesai ücreti almayan yaklaşık 200 çalışanımıza uyarlanacak uygulamamız sonrası sonuçları duyuracağız” dedi.

200 çalışan haftada 4 gün mesai yapacak

1 Ocak- 31 Mart 2023 tarihleri arasında uygulamanın yürütüleceği bilgisini paylaşan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Taş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşlerinin gerektirdiği sürelerde fazla çalışma yapan ve mesai ücreti almayan çalışanlarımız, görev ve sorumluluklarını eksiksiz yaptıkları, hedeflerini tam olarak gerçekleştirdikleri sürece haftada 4 gün çalışma yapabilecekler. Yapılacak pilot uygulamanın iş sonuçlarımızın kalitesini artırarak katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca süregelen haftada 2 gün evden çalışma sistemimiz de devam edecek."

Oysa gerçek bambaşka

Aksa Holding'in grup şirketlerinden birinde çalışan işçi, birçok haber sitesinin "övgüyle" duyurduğu bu haberi soL'a değerlendirdi.

"Bir haftada 40 saat olan çalışma, 4 günde ekstra mesaiyle yine 40 saat olarak düzenlendi. 5 gün 4 güne sıkıştırıldı" diyen işçi "Zaten mesai ücreti almayanlara uygulanacak. Mavi yakalılara, üretimdekilere bu uygulama yok, beyaz yakalılar, onlarında bir kısmı ofis işi yapanlar, direktörlüğün insafına bırakılan belli bir kesim sadece. Memuriyet tarzı iş yapanlar, bilgisayar başında üretime çok etkisi olmayanlar, onlar zaten bilgisayar başında akşam da evde çalıştırılacak" görüşünü dile getirdi.

Çalışanlara bir tür mobbing uygulandığını söyleyen işçi "hiçbir mühendis neredeyse 17.00'de çıkmıyor. Normalde 08.00-17.00 çalışıyor ama 18.00'den önce çıkılmıyor. Çoğunlukla 19.00-20.00'lere kadar da duruluyor" dedi..

"Bu uygulama bakım-yatırım ekibi, üretim kısımına uygulanamaz" diyen fabrika çalışanı "Örneğin 03.00'te arıza çıksın, bakımdakiler gece yatağıdan çıkarılıp, müdürüne kadar sahaya geliyor, 40 saat fabrikandan çıkılamadığı oluyor. Bunlar giriş çıkış saatlerinden teyit edilebilir şeyler. Normalde olması gereken tüm dünyada olan gece vardiyasında, vardiya mühendisleri olmasıdır. Fabrikanın devam etmesi için çalışırlar. Burada bu uygulama yok. Böyle bir sistem varken biz haftada 4 gün uygulamaya geçiyoruz demek komik. Başka bir şey değil. Mesaiyi 17.00'de bitirene müdürler tarafından atılan bakışları görseniz, ne demek istediğimi daha iyi anlardınız" vurgusunda bulundu.