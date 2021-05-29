Hadise'nin kıyafeti AKP'yi rahatsız etmiş: 'Bir daha kadın yarışmacı göndermeyin' dediler

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu'nun dile getirdiği iddiaya göre 2009'da Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Hadise'nin giydiği kıyafet AKP ile TRT'nin arasında krize neden oldu ve bu sebeple bir daha kadın yarışmacı gönderilmeme kararı alındı.

"Magazin Noteri" adlı YouTube kanalında konuşan Eyüboğlu, "Türkiye bugün Eurovision’a katılmıyorsa birinci darbeyi Hadise’den yemiştir, olaylardan. O zamanın TRT Genel Müdürü bana bizzat anlattı; Hadise’nin giydiği olay kıyafet nedeniyle baya sıkıntılar yaşandı TRT yönetimiyle ve iktidar arasında. Sonrasında bir daha kadın şarkıcı göndermemeye karar verdi TRT. Sonra da Eurovision'daki puanlama sistemine tepki olarak çekildi" diye konuştu.

Türkiye 2010’da Manga’yı, 2011’de Yüksek Sadakat’i, 2012’de ise Can Bonomo’yu yarışmaya yollamıştı.