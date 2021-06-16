Hadi Özışık'tan Veyis Ateş açıklaması: Değer verdiğim bir arkadaşım, konuşması gerekiyor

Ülkücü mafya Sedat Peker'le görüşme kaydının yayınlanmasıyla gündem olan Hadi Özışık, yine Peker'in açıklamalarıyla gündem olan bir diğer isim Veyis Ateş'e ilişkin konuştu.

"Gündemde kim var? Hadi Özışık-Süleyman Özışık gitti, sırada Veyis Ateş var değil mi? Veyis Ateş görüştüğüm, bugüne kadar çok değer verdiğim bir arkadaşımdır. Kendisiyle ilgili iddialar ortaya atıldığı andan itibaren çıkıp konuşmasını istedim, defalarca aradım, konuşmadı. Habertürk yönetiminin talabine rağmen suskun kalmayı tercih etti, saygı duydum, sen bilirsin dedim ama hala aynı görüşteyim" diyen Özışık, "Yoksa bir açığı, kaydı kuydu olmadığına inanıyorsa Veyis'in çıkıp konuşması gerekiyor. Konuşmadığı sürece hem kendine hem Habertürk'e zarar verecektir. Orta yerde bir ses kaydı, şantajdan bahsediliyor, 10 milyon avronun konuşulduğu bir yerde çıkıp konuşması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Özışık, Süleyman Soylu'nun kendisi ve Süleyman Özışık için suç duyurusunda bulunmasını örnek göstererek, söz konusu iddialarda Soylu'nun da adının geçtiğini ve bu konu ile ilgili de suç duyurusunda bulunulmasını gerektiğini söyledi.