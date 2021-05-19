Hadi Özışık, Soylu iddiası sonrası böyle demişti: Namussuzum, şerefsizim, alçağım...

Ülkücü mafya Sedat Peker'in Hadi Özışık ile yaptığı görüşmenin kaydını yayınlamasının ardından, Özışık'ın konuya ilişkin kısa süre önce Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

Özışık, söz konusu röportajda, Soylu'dan Peker'e mesaj iletmediğini söylemiş, "Böyle bir mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım" demişti.

Peker'in dün akşam görüntü kaydını yayınlaması sonrası yeni bir açıklama yapmak zorunda kalan Özışık, "Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi yoktu -olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce 'haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır" dedi.