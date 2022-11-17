Hadi Özışık: Sedat Peker olayı bahane oldu, gizli bir el bizi boğmaya çalışıyor

Sedat Peker'le yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle gözden düşen, öncesinde hem Süleyman Soylu hem de AKP'ye yakın isimlerden olan Hadi Özışık, "açlıkla sınandığı" yönündeki paylaşımlar sonrası açıklamada bulundu.

"Zor günler yaşadığımız doğru ama aç ve açıkta değiliz" diyen Özışık, Sedat Peker'le görüşmesinin bahane edildiğini, uzun yıllardan beri "gizli bir el" tarafından yok edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Özışık'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Adem Metan twitter hesabından 'açlık'la sınandığımı yazmış. Rızık veren Allah, o yüzden bana böyle bir ceza vermek daha doğrusu beni açlığa mahkum etmek kimsenin haddi değil!

Adem Metan benim için 'Hadi Özışık'ı parayla terbiye etmek isteyenler var' dese daha doğru bir ifade kullanmış olurdu. Adem'in iyi niyetinden şüphem yok, bildiği ve üzüldüğü bir konuyu 'açlıkla sınama' sözleriyle dile getirmiş.

Bu yeni değil. Yıllardır haksızlıklarla boğuşuyorum. Kimileri yaşadığımız sıkıntıların Sedat Peker kaynaklı olduğunu söylüyor. Yani Sedat Peker'le yaptığım görüşmeden sonra 'ekonomik ambargo'ya tabi tutulmadım; Süleyman Soylu ile arkadaşlığımızdan ötürü yıllardır 'parayla terbiye' muamelesiyle karşı karşıyayım. 'Sedat Peker olayı' İnternethaber Yayın Grubu'na uygulanan 'reklam ambargosu'nun bahanesi oldu. Uzun yıllardan beri 'gizli bir el' bizi boğmaya, yok etmeye çalışıyor. O 'gizli eller'e en başından beri boyun eğmedim diye, 'parayla terbiye' etmeye çalıştılar, bugün bile vazgeçmiş değiller."

Ne olmuştu?

Sedat Peker'in geçtiğimiz yıl paylaştığı videolar sonrası Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında bir gazetecinin aracılık yaptığı öne sürülmüştü. İddianın merkezinde yer alan Hadi Özışık yaptığı açıklamada, "Soylu ile Peker arasında haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Hadi Özışık ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Sedat Peker, "Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık-Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Adem Metan ise geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hadi Özışık bu günlerde açlıkla sınanıyor. Vatana ihanet etmedi. Olmaması gereken bir görüşmede oldu hepsi bu. Bir hata yaptı defalarca kez özür diledi. Elinde Türkiye’nin en güçlü medya organlarından biri var ve maalesef görmezden geliniyor" demişti.