Haczedilen malların internetten satışına düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, haczedilen malların internetten satışına yönelik Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA'da yer alan habere göre, söz konusu düzenleme elektronik sistemlerin kurulmasıyla hayata geçirilecek.

Ayrıca gayrimenkul satış komisyonlarının kimlerden oluşacağı ve çalışma usulleri tebliğde açıklanırken satışa çıkarılacak gayrimenkulün değerinin 2,5 milyon lirayı geçmesi halinde satış ilanının Ankara, İstanbul ve İzmir’de yayın yapan gazetelerin birinde de yapılması gerektiği şeklinde düzenleme yapıldı.

Elektronik veya fiziki ortamda menkul malların satışına iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin yüzde 5’i nispetinde paranın teminat olarak alınması şartı getirilmişti. Bu kapsamda, Bakanlığa verilen yetki çerçevesinde yapılan düzenlemeye göre, satışa çıkarılan menkul malın değeri 10 bin lirayı geçmiyorsa katılımcılar teminat vermeyecek, malın değeri 10 bin liranın üzerinde ise teminat verilmesi gerekecek ve teminat olarak para veya teminat mektubu alınacak.

Daha önce "7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerinde değişiklik yapılarak haczedilen malların elektronik ortamda da satışının sağlanmasına imkan getirilmişti.