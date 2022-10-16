Hacze giden avukatı ısırdı: 2,5 yıllık hapis cezası 4 yıla yükseltildi

27 Temmuz 2018'de Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen olayda, Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Bülent Şeker'in müvekkiline 4 yıldır borcunu ödemediği öne sürülen Konuk ailesine haciz işlemi uygulandı.

Habertürk'ün haberine göre; avukat Şeker, haciz için jandarma ekipleriyle birlikte ailenin evine gitti. Haciz uygulanan yaklaşık 80 koyunu almak için kamyon geldiği sırada Ömer Konuk ve annesi Sevim Konuk yetkililere direndi. Çıkan arbede sırasında Ömer Konuk, Şeker'i yanağından ısırdı. Sevim Konuk ise yetkilileri bıçakla tehdit etti.

Mahkeme 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi

Isırılma sonucu yanağının bir parça koparılan ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan avukat Şeker'in şikayeti üzerine Sevim Konuk ve Ömer Konuk gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ömer Konuk ile Sevim Konuk hakkında Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama', 'yargı görevi yapan kişilere görevini yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından dava açıldı.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Ömer Konuk'a 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sevim Konuk ise 'yargı görevi yapan kişilere görevi yaptırmamak için direnme' suçunu bıçakla işlediği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bölge İdare Mahkemesi cezayı az buldu

Avukat Cüneyt Bülent Şeker'in itirazı üzerine dosya temyize gitti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yeniden görülen davada mahkeme heyeti, avukatı yüzünde iz bırakacak şekilde ısıran Ömer Konuk'un cezasını artırarak, 'kasten adam yaralamak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Sevim Konuk'a verilen ceza ise 2 yıl 6 aya düşürüldü.