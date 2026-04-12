Hacıosmanoğlu’nun futbolculara villa vaadi ve Ağaoğlu projesi: 'Milas Belediye Başkanı açıklama yapmalı'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan milli takım oyuncularına villa hediye edileceğini ifade etmesinin ardından söz konusu villalar Muğla Milas’taki antik kent ve sulak alan bitişiğindeki rant projesi “Ağaoğlu Projesi” ile gündeme geldi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Milas İlçe Örgütü sermaye-iktidar ilişkilerinin geldiği noktaya işaret ederek halihazırda çeşitli ruhsatları iptal edilmiş olan projeye karşı Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’u net bir tutum almaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye çağırdı.

“Milas’ı ranta teslim etmeyeceğiz!” başlığıyla bir açıklama yayımlanan TKP Milas İlçe Örgütü şunları kaydetti:

Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan futbol milli takım oyuncularına, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından villa hediye edileceğinin bizzat ifade edilmesi, sermaye-iktidar ilişkilerinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Halk yoksullukla mücadele ederken, emekçiler her geçen gün daha fazla geçim sıkıntısı yaşarken, milyonlarca liralık “hediyelerin” bu denli pervasızca dillendirilmesi kabul edilemez. Bu villalar hangi kaynakla verilecektir? Bu kaynağın hukuki ve mali karşılığı nedir? Kamunun kaynakları kimler adına ve neye dayanarak dağıtılmaktadır? Söz konusu villaların, Muğla Milas’ta bulunan Bargylia Antik Kenti ve Tuzla Sulak Alanı’na bitişik, kamuoyunda 'Ağaoğlu Projesi' olarak bilinen rant projesi kapsamında gündeme gelmesi ise tesadüf değildir. Doğal ve tarihsel varlıkların sermayeye açılması pahasına yürütülen bu tür projeler, halkın değil, belli çıkar çevrelerinin ihtiyaçlarına hizmet etmektedir.”

'Başkan Topuz'un projeye ilişkin tutumu bilinmiyor'

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi’nin bu projeye karşı çıkmış olduğuna ve çeşitli ruhsatların iptal edildiğine dikkat çekilen açıklamada “Ancak sürecin hâlâ belirsizlikler barındırması, kamu yararının gözetilmediğini göstermektedir” denildi.

Tüm bu tablo içinde en kritik sorumluluğun yerel yönetimde olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: