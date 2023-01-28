Hacettepe'de yemekhaneye büyük zam: Verilen bursu geri aldılar...

Hacettepe Üniversitesi yönetimi 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sonunda yemekhaneye yüzde 50 ve yüzde 41,6 oranında zam yaptı.

Son zamlarla birlikte sadece yemekhaneden yiyen bir öğrencinin minimum yemek masrafı 735 TL’ye yönetim tarafından yükseltildi.

Bir öğrencinin aldığı burs ücreti 1250 lira olurken, sadece yemekhane ücreti 735 liraya çıktı.

Hacettepe öğrencileri zamma tepki gösterirken, "Ekonomik çöküş ortamının acı reçetesini bilinçli politikalarla fakirliğe mahkum edilmiş öğrencilerin ödemesi kabul edilemez. Zamların acilen geri alınması yetmez, bu dönemin zorluklarına göre sosyal önlemler alınması elzemdir. Bir çağrımızdır: Öğrencilerin hakkı ücretsiz yemek hizmetidir" ifadesini kullandı.