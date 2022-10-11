Hacettepe'de yemekhane krizi: Öğrencilerden alkışlı protesto

Hacettepe Üniversitesi'nde yalnızca bir yemekhanenin açık olmasından dolayı yemekhanede metrelerce sıra oluştu. Yemekhane sorununun, tedbirsizlik ve yetersiz sayıda işçi çalıştırılmasından kaynaklı olduğu belirtildi.

Dakikalarca yemekhanede sıra bekleyen öğrenciler, yaşanan durumu alkışlayarak protesto etti.

Hacettepe Dayanışma Ağı, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün merkez yemekhanede sıralar oluştuktan sonra bizlere mevcut en az 4 yemekhaneden sadece birinin açık olduğu söylendi. Asansörlerin bozuk olmasına bağlanan bu sorunun tedbirsizlik ve yetersiz sayıda işçi çalıştırmak olduğunu biliyoruz.

Bu rezalet sonucunda bir kez daha hangi sıraya girmeleri gerektiğini bile bilemediğimiz bir durumda bırakıldık ve yemekhane sırası yine bankamatikleri buldu. Arkadaşımızın söylediği gibi en çok fon alan okullardan biri olduğumuz, bu fonla AKP'lilere lüks kokteyller verdiğinizi biliyoruz.

Soruyoruz: Hacettepe yönetimi daha ne kadar temel haklarımızı gasp etmeye devam edecek? Protesto olarak alkış tutan öğrencilere cevap verilmesini talep ediyoruz!"