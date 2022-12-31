Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen 'Bilim Festivali' tamamlandı

Hacettepe Üniversite'sinde düzenlenen Bilim Festivali üç günün ardından sona erdi. Evrim Ağacı Etkinlik organizasyonundaki öğrenciler ve üniversitedeki 9 topluluk tarafından düzenlenen etkinlik boyunca gerçekleşen oturumlara yüzlerce kişi katıldı.

Üç gün süren ve eş zamanlı olarak iki salonda yapılan festivalinin ilk günü "Türkiye'de Toplumsal Eşitsizlikler", "2023 Bütçesi, Gelecekteki Evimiz Uzay" ve "Türkiye'de Bilim ve CERN" başlıklarında oturumlar gerçekleşti.

"İnsan kültürlerinde ölüm uygulamaları" oturumu ile başlayan ikinci gün ise evrim kuramı ve günümüzdeki ekolojik sorunların kökenlerini hakkında biliminsanlarının sunumları üzerinden devam etti.

Farklı sosyal gruplar arasındaki önyargının incelendiği "Psikoloji Oturumu" ve "Ötenazi Etiği" etkinlikleri de ikinci gün dikkat çekti. Oturumun son günü ise kara delikler üstüne bir oturumla başlayıp algı üstüne başka bir sunum ile devam etti. Beyin göçünün incelendiği ve sonrasında evrim mücadelelerinin konuşulduğu oturumların ardından, son panel olan "Tarih Felsefesi: Hegel ve Marx" oturumu ile bilim festivali sonlanmış oldu.

Festival, okuldaki personel eksikliği, ücretsiz ulaşım ve yiyecek ayarlanmaması gibi sorunlara rağmen katılımcı akademisyen ve öğrencilerin dayanışması ile gerçekleşti.

Salonların temizliği ise yine etkinlikteki gönüllü öğrenciler tarafından yapıldı.

Festivale katılan akademisyenlerden Eren Karaca şu yorumda bulundu:

"Öğretim üyesi ve görevli arkadaşlarımla artan ders saatleri ve artık neye hizmet ettiğimizi kaçıracak derecede üretim baskısına maruz kaldığımız, öğrencilerimizin ise geçinebilmek için çalışmak zorunda olup derslere katılamadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sıkıntıların her birimizi çeşitli yönlerden toptan bir yabancılaşmaya sürüklemesi önündeki en önemli işler, bu ve benzeri bir araya gelişler oluyor. Bu tür buluşmaların sadece görünür yüzü değil, arkasındaki hazırlık sürecinin kendisi de her birimiz için yaptığımız işin anlamını hatırlatıcı nitelikte. Hiçbirimiz sadece kendimiz için akademik çalışma yapmıyoruz; yaptıklarımızı, düşündüklerimizi, aldığımız ya da alamadığımız yolu birlikte değerlendirmeye ihtiyacımız var. Yalnızlaştığımız takdirde ne bireysel ne de toplumsal bir fayda görüyoruz."

Festivale katılan diğer bir akademisyen Ezgi Altınışık ise şu değerlendirmede bulundu:

"Ben bu etkinliklere katılımı oldukça önemli buluyorum. Özellikle girişimciliğin ve bilimde piyasacılığın prim yaptığı bu yıllarda öğrenci arkadaşların etkinliklere aktif katılımı göze çarpıyordu. Son gün Beyin Göçü ve ardından Türkiye'de Evrim Mücadeleleri oturumlarından sonra katılımcı arkadaşlarla sohbet etme imkanı buldum. Sunumlardan umutla çıktıklarını söylediler. Benim için çok etkileyiciydi. Çünkü bizler için esas olan bu umudu büyütmek. Ben de bugün kesinlikle umutla ayrıldığımı söyleyebilirim."

Akademisyen Melih Yeşilbağ ise festivale ilişkin görüşlerini şöyle ifade etti:

"Bilim festivali son derece canlı bir tartışma ortamında geçti. Üniversite öğrencilerinin inisiyatifiyle böyle bir etkinliğin düzenlenmesi ayrıca anlamlı. Farklı bilim alanlarından araştırmacıların öğrencilerle buluşması çok önemli bir kazanım. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesini diliyorum."