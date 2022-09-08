Hacer Çetin davasında müebbet hapis: Avukattan soL'a açıklama

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Hacer Çetin (36), 4 yıldır aynı evi paylaştığı ve ayrılmak istediğini belirtiği Halim Er (53) tarafından tabanca ile vurularak öldürülmüştü.

Bugün görülen davada Hacer Çetin dosyasında sanık müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırken, sanık hakkında "haksız tahrik" ve "iyi hal" hükümleri uygulanmadı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Eray Akbal cinayette tasarlama bulunduğundan karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında Sanık Halim Er'in maktul Hacer Çetin'e eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan, Hacer'in ablası ve abilerine yönelik nitelik ise "hakaret", "kasten yaralama", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçlarından müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Akbal savunmada "Sanık Halim ER, 15.02.2021 tarihinde müteveffa Hacer ÇETİN'i tasarlayarak ve canavarca hisle katletmiş. Olayı gerçekleştirdiği sırada müştekileri kasten yaralayarak hakaretlerde bulunmuş, tehdit etmiştir. Sanık, planladığı eylemi yerine getirmesine engel olan ve müdahalede bulunan kişilere karşı hakaret, silahlı tehdit ve kasten yaralama suçlarını işlemiştir. İşbu hususta temel saik tasarladığı öldürme suçunu gerçekleştirme iradesine müdahalede bulunan kişileri engelleme amacıdır. Müşteki Canan, sanığın icrai faaliyetlere başlamasının ardından müdahalede bulunmuş ancak hem silah doğrultularak sanığın "seni öldürürüm" tehdidine maruz kalmış hem de itilerek apartman boşluğuna düşürülerek kasten yaralanmıştır. İşbu hususta sanığın öldürmekle tehdit etmesi üzerine müşteki Canan'ı apartman boşluğuna itmesi KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNU OLUŞTURMAKTADIR" dedi.

Dava sonrası soL'a açıklamalarda bulunan Av. Eray Akbal "kararın iyi hal ve haksız tahrik indirimleri yapılmaması bakımından çok iyi bir karar olduğunu ancak cinayette tasarlama bulunduğundan karara itiraz edeceklerini" söyledi.

Akbal "Sanık Halim ER, maktul Hacer ÇETİN'i evi ve kendisini terk etmesi dolayısıyla tasarlayarak ve canavarca his veya eziyet çektirerek öldürmüştür. Yine yukarda açıkladığımız haliyle Müşteki Canan'a karşı silahlı tehdit ve kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlemekle birlikte, Müştekiler Uğur ve Çağlar'a karşı silahlı tehdit ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçunu işlemiştir" değerlendirmesini yaptı.