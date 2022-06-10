Hablemitoğlu suikastına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 7’si yakalanmıştı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve yakalanamayan 2 şüpheliden 1’i olan emekli asker Tan Dervişoğlu, yurt dışından Türkiye’ye giriş yaparken gözaltına alındı. Operasyon sırasında yurt dışında olduğu tespit edilen Dervişoğlu, İstanbul Havalimanında gözaltına alınarak Ankara TEM Şubesine getirildi. Gözaltı kararı bulunan ve suikastın talimatını verdiği iddia edilen Levent Göktaş ise hala aranıyor. (İHA)