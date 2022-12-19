Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'tan ilk açıklama

Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davanın firari sanığı olan ve Bulgaristan’da yakalandıktan sonra Bulgaristan Filibe Temyiz Mahkemesi'nin kararıyla Türkiye'ye iade edilen Mustafa Levent Göktaş, Marmara Cezaevi'ne (Silivri) gönderilmişti.

Göktaş, ilk açıklamasını avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla yaptı. Avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından Göktaş’ın mesajını paylaştı.

Göktaş’ın açıklaması şöyle:

"Ben, Ergenekon davasında 5 yıl 3 ay tutuklu kalmış ve sonrasında beraat etmiş olan; bu süreç sebebiyle ailem ile birlikte büyük sorun ve sıkıntılara göğüs germek durumunda bırakılmış biriyim.

Merhum Necip Hablemitoğlu ile ilgili bana yöneltilen suçlamaların asılsız ve dayanaksız olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Tıpkı Ergenekon kumpasında olduğu gibi gerçekler er ya da geç gün yüzüne çıkacaktır.

Neden yurtdışına çıktığım konusundaki eleştirilere vereceğim yanıt ise 5 yıl 3 ay sahte deliller ve uydurma bir örgüt iddiasıyla cezaevinde kalan şahsımla empati yapmaları olacaktır. Bundan sonraki süreçte hakkımdaki haksız ve hukuka aykırı iddialara duruşmalarda gerekli cevabı vereceğim. Şunun bilinmesini istiyorum ki bana inananları ve sevenlerimi bugüne kadar hiç mahcup etmedim. Bundan sonra da asla haksız çıkartmayacağım."