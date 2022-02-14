Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki (TEM) gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınacak şüpheliler, savcının talebine göre Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘tasarlayarak öldürme' ve ‘silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklayarak cezaevine göndermişti.

Suikasta ilişkin gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin ise TEM şubedeki işlemlerine devam edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık tarafından re'sen serbest bırakılırken diğer 3 şüphelinin savcılık ifadesi sürüyor.