Hablemitoğlu suikastı davasının ilk duruşma tarihi belli oldu

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak tensip zaptı hazırladı.

Mahkeme, Türk Telekom Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazıp, 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2017 arasında Türk Telekom'a ait Ankara'daki kamuya açık kullanılan ankesör hat listelerinin aktivasyon-kapatma tarihleri ile birlikte ivedi olarak bildirilmesini talep etti.

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme, yargılama için 14 Şubat'ı belirledi.

Göktaş'a 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' talebi

İddianamede; Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.

Emekli albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri" belirtilen iddianamede, bu sanıkların "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kurmak" suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Bozkır'ın "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üye olmak"tan 4 yıla kadar hapsi istendi. (AA)