Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Gökhan Nuri Bozkır: Gizli tanıklık vadedildi, sanık oldum

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin Fetullah Gülen ve eski Özel Kuvvetler MAK Alay Komutanı Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Tutuklu sanıklar Gökhan Nuri Bozkır, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Mustafa Levent Göktaş, Aydın Köstem ile tutuksuz sanık Mehmet Narin duruşmada hazır bulunurken diğer tutuklu sanık Enver Altaylı ise SEGBİS yöntemiyle, tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya katıldı.

'Biri MİT tırları diğeri sayın Hablemitoğlu cinayeti'

Tutuklu sanık Gökhan Nuri Bozkır savunmasında şunları söyledi:

“Suç işleyen bir insan savunma yapar. Ben suç işlemedim. Benim hiçbir dahilim yok. Yıllarca devletime, vatanıma en şerefli şekilde hizmet ettim. FETÖ'cülerin kumpasıyla atıldım. Daha sonra FETÖ kumpası olduğu ortaya çakınca haklarımız iade edilmeye başladı. O davada beni yargılayan tüm hakimler içeride şu an. Zihni Çakır bana bu kumpasın FETÖ’cüler tarafından yapıldığını ve gün gelince bunun intikamını almam gerektiğini telkin etti. FETÖ’cülerinin bellerinin kırılmasında iki olayın önemli olduğunu söyledi. Biri MİT tırları diğeri sayın Hablemitoğlu cinayeti.

'MİT sorgusunda bana 'Tarkan Mumcuoğlu'nun ismini geçirme' dediler'

Rahmetli Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili öngörülerimi İrfan Fidan'a belirttim. Zihni Çakır'la konuşuyorduk telefonla, Ukrayna’dayken. Bu konuşmalarda elde ettiği bilgileri söylüyordu. Özel kuvvetler içerisindeki FETÖ yapılanması yapmış olabilir diyordu. Zihni Çakır ile sohbetlerimiz sürerken 2016’da da darbe olunca artık kurulların temizlendiğini, artık FETÖ konusunda her türlü atakta bulunabileceğimi söyleyerek, Hablemitoğlu cinayeti hakkında da her şeyi anlatmamı istedi. Beni tanık olarak getireceğini söyleyen savcı, beni bu işin içine sokuyor. Beni tabutun içine koyarak Esenboğa’da MİT’e teslim ettiler ve bunu senin devletinin istihbaratı istiyor dediler. MİT sorgusunda bana Tarkan Mumcuoğlu’nun ismini geçirme dediler.

'Savcılığa verdiğim ifade yalan'

MİT beni mahvetti. Bana çok kötü muamele etti. İfademde, zamanında Tarkan Mumcuoğlu’nun ismini verdiğim için bana bunu yaptıklarını düşündüm. Savcılığa verdiğim ifade yalan. Gerçekler açığa çıksın diye verdim. Bu yüzden zaman aşımı süresi durdu. Gerçek failler ortaya çıksın diye.

Ben Hablemitoğlu cinayetine ilişkin somut olarak hiçbir şey bilmiyorum.”

'Ethem Sancak'ın yeğeniyle görüştüm'

Bozkır’ın sorgusunda, tutuksuz sanık Mehmet Narin’in avukatının sorusu üzerine Bozkır, kendisinin kaçak olarak tank motoru temin ettiğini ve Ethem Sancak’ın yeğeninin kendisiyle görüştüğünü söyledi. Yine soru üzerine Bozkır, bu davada kendisine gizli tanıklık vadedilmiş olmasına rağmen sanık olmuş olmasının bu durumla alakalı olabileceğini söyledi.

Bozkır’ın sorgusunun tamamlamasının arasından duruşmaya, yarın saat 10.00’a kadar ara verildi. (ANKA)