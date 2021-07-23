Habertürk'ten İletişim Başkanlığı'na yanıt: Özür gerektirecek bir durum yok

Habertürk, yazarı Fatih Altaylı'nın köşe yazılarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamalarının ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Habertürk tarafından yapılan açıklamada "Sözkonusu köşe yazısında Habertürk’ün kurumsal olarak özür dilemesini gerektirecek bir yönün bulunmadığı, ilk yazıdaki yayının banttan yapıldığı ihtimaliyle dile getirilen eleştirilerin de ikinci yazıda yayının canlı yapıldığı bilgisiyle düzeltildiği ve iki yazı birlikte değerlendirildiğinde konunun açıklığa kavuşmuş olduğu tarafımızca değerlendirilmiştir" denildi.
Habertürk'ün yaptığı açıklama şöyle: