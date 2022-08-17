HaberTürk yazarı Sarıkaya: Şam ile ortak operasyon yok

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Şam ile bir süredir istihbarat örgütleri aracılığıyla görüşmeler sürüyor. Ancak Ankara operasyon için ortada Soçi Anlaşması dururken, dönüp Şam ile yeni bir arayışın içine girme çabasında değil" yorumunu yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Suriye’nin kuzeyinde, özellikle de Tel Rifat bölgesinde Türkiye’nin artan terör saldırılarına karşı operasyonu eli kulağında. Ankara’da konu ile ilgili siyasi, diplomat, asker, polis, akademisyen kiminle konuşursam aynı yanıtı aldım: 'Şartlar olgunlaştı, koşullar yerine gelince yapılır…' Olgunlaşmadan kast ettikleri bölgedeki Türk güçlerine yönelik terörist ataklar. Bu konuda bırakın Moskova’yı Şam dahil her kesim saldırıların olduğunu inkar etmiyor; bu da şartların olgunlaştığının açık göstergesi olarak kabul ediliyor" ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Şartlar bu kapsamda olgunlaştığına göre, Moskova ile 2019’da varılan, Soçi Mutabakatı’nın 6 ve 7’nci maddeleri de çok açık: “6- Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurları silahları ile birlikte çıkarılacaktır. 7- Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesini temin için gerekli tedbirleri alacaktır…”Ankara da bir süredir Rus tarafının dikkatini bu iki maddeye çekiyor. “Madem şartlar olgunlaştı, o takdirde bu alanın temizlenmesi için gerekli adımları atın veya bu unsurların sızmasını önlemek için ben tedbirimi alayım…” mesajını veriyor. Buna Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Şam yönetimi ile de uzlaşarak bunun gerçekleşmesini tavsiye ettiğini, görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Şam ile bir süredir istihbarat örgütleri aracılığıyla görüşmeler sürüyor. Ancak Ankara operasyon için ortada Soçi Anlaşması dururken, dönüp Şam ile yeni bir arayışın içine girme çabasında değil.

Ankara’nın pozisyonu ve arayışı dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da dile getirdiği gibi Şam ile Ankara arasında anlaşmaya varmak değil. Cenevre kapsamında kabul edilen resmi muhalefet ile Şam’ı yeni Anayasa tadilatı kapsamında uzlaştırmak."