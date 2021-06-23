Haber7, 'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı' diyen Kimmitt'i ABD hükümetine atadı

Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcılarından biri de ABD'de George W. Bush döneminde Ağustos 2008 ile Ocak 2009 tarihlerinde Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapmış olan emekli tuğgeneral Mark Kimmitt idi.

AA muhabirine konuşan Kimmitt, Türkiye'nin F-35'lerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve programdan çıkarılmasının kurallara aykırı olduğunu söyledi.

Haber7 ise Kimmitt'in bu sözlerini mevcut ABD yönetiminden bir isim söylemiş gibi yansıttı.

AA'nın haberinde "Eski ABD Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı emekli Tuğgeneral Kimmitt" ifadesi yer alırken, Haber 7'nin haberinde ise "ABD'in Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt" denildi.

Haber7'nin, Mark Kimmitt haberi...

Kimmitt AA'ya ne dedi?

Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcı listesinden...

AA'nın haberine göre Kimmitt, "ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde S-400, F-35, ABD'nin SDG/PKK/YPG'ye desteği gibi birçok mesele nedeniyle gerilimin yaşandığına işaret ederek ancak Brüksel'de NATO Zirvesi sırasında bir araya gelen Erdoğan ile Biden'ın bu konular üzerinde birlikte çalışmaya istekli olduklarını duyurduklarını" belirtti.

ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından Türkiye'yi savaş uçaklarını tehlikeye atacağını savunarak F-35 programından çıkardığını hatırlatan Kimmitt, "Türkiye'nin iki ülke arasında bir ihtilaf olmadığını defalarca dile getirdiğini, bu konuyu araştırmak için bir komisyon kurulmasını önerdiğini ayrıca F-35'lerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve programdan çıkarılmasının kurallara aykırı olduğunu" söyledi.

Yine AA'nın aktardığına göre Kimmitt, "Türkiye'nin ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'ya desteğine Türkiye'nin uzun süredir itiraz ettiğini, ABD'yle diğer terör örgütleriyle mücadele etmek için bir başka terör örgütünü kullanmanın anlamsız olduğunu ilettiğini de" vurguladı.