A Haber ve Melih Gökçek hasta güvercini 'secde ediyor' diye paylaştı

İktidarın yayın organlarından A Haber bugün "bu ne cehalet" tepkilerine neden olan bir içerik paylaştı.

Kabe'de, halk arasında 'sallabaş' hastalığı olarak bilinen travması olan bir güvercinin yaptığı boyun hareketlerini "Mekke'de ibretlik görüntü: Güvercin cemaatle birlikte secdeye gitti" ifadeleriyle paylaşan A Haber alay konusu olurken, Erdoğan tarafından görevden el çektirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de aynı videoyu "EY ATAİSTLER, HADİ GELİN BANA KUŞUN KABE DE SECDESİNİ BİR ANLATIN… SANA İNANMAYAN TAŞ OLSUN YARABBİ…" ifadeleriyle paylaştı.

🕊Mekke'de ibretlik görüntü: Güvercin cemaatle birlikte secdeye gitti pic.twitter.com/W6FzSaaiRs — A Haber (@Ahaber) November 15, 2022