A Haber, Redd’in Maçka Parkı konserini hedef aldı

Yandaş A Haber, Rock müzik grubu Redd’in İstanbul Maçka Parkı’nda, açık havada ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir biçimde verdiği konseri hedef aldı.

A Haber’in “İstanbul’un göbeğinde skandal konser! Hiçbir kurala uymadılar” başlığıyla servis ettiği haberinde, hem müzisyenleri hem de yurttaşları hedef alınarak “Rock müzik grubu Redd İstanbul Maçka Parkı’nda büyük bir skandala imza attı. 81 ilde vatandaşlar koronavirüs vaka sayılarının azalması için maske ve mesafe kuralına azami dikkat ederken, müzik grubunun konserinde bu tedbirlerin hiçbirine uyulmadı. Bugün itibariyle 6 binin altına düşen vaka sayılarını yeniden tırmandırmasından endişe edilen konser skandalında, ünlü müzik grubu Redd’e sosyal medyada sert tepkiler oldu..” ifadelerini kullanıldı.

Grubun solisti Doğan Duru ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugüne kadar niye buluşmadığımız konusunda bir sürü şey söyleyebilirim. Bizim sektör bu işi bilen bir sektör, havalarda ısındı, açık havada konser yapmamak için hiçbir neden yok. Bu konserler nizami şekilde yapılır. Hijyen maske ve her türlü önlemi alırlar. Bu işi halı sahadakilerden daha iyi biliyorlar. Bu konserlerin bir an önce olması lazım. Birçok arkadaşımızı hem bedenen, hem ruhen kaybettik. Bizim sektördeki ekonomiyi ancak biz düzeltiriz. Yardımlarla, desteklerle düzelecek bir şey değil. Hiçbir kampanya bu kadar çok insanı kapsayamaz, biz sahneleri istiyoruz. Zaten insanlar buradalar, parklardalar, sokaktalar. Havalar sıcak keyiflerine bakıyorlar. Biz de uzakta bir yerde müzik yaptık. Bunun hiçbir sakıncası olmadığını gördük. Bir an önce aşılar gelirse, bu işin daha hızlı bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum."