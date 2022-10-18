Haber alınamayan İranlı sporcudan ilk açıklama: 'Başörtüm yanlışlıkla çıkmıştı'

Güney Kore’de yapılan Asya Turnuvası’nda yarışan İranlı sporcu Elnaz Rakibi’nin turnuvaya başörtüsüz çıkması, İran’daki Mahsa Amini protestolarına bir destek olarak yorumlanmıştı. Öte yandan turnuvanın ardından Rekabi’den bir süre haber alınamamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rekabi “herkesi endişelendirdiği” için özür dilediği paylaşımda İran’a döndüğünü söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Rekabi, “Kötü zamanlama ve beklenmedik tırmanma çağrısı nedeniyle başörtüm istemsizce çıktı” dedi. Rekabi, daha önceden planlandığı şekilde ekibiyle İran’a döndüğünü söyledi.

Güney Kore’deki İran Büyükelçiliği, Rekabİ’nin takımıyla birlikte İran’a döndüğünü söylemiş, ortadan kaybolduğu iddialarını yalanlamıştı. Öte yandan BBC Farsça Servisi’ne konuşan bir kaynak, Rekabi’nin telefonu ve pasaportuna el konduğunu söylemişti. Ailesi ve arkadaşları, Rekabi’nin İranlı bir yetkiliyle olduğunu söylemesi ardından haber alamadıklarını söylemişti.